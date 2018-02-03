Жительница Каушанского района отметила 100-летие

У долгожительницы семеро внуков, 15 правнуков и девять праправнуков. Поздравить бабушку Прасковья с днем рожденья пришли все. «Прожить сто лет только Бог помогает. Я благодарна ему за все эти годы, они были хорошими. Благодарно, что дожила до сегодняшнего дня. Что будет завтра, только Богу известно», — сказала долгожительница Прасковья Чобану.

Троих детей у Прасковьи Чобану забрала чума, единственный выживший сын Петр был и остается для матери надежной опорой.



«Она возила в Польшу ковры и разное рукоделье, всё, что можно было продать. Из Заима привозила картофель, фасоль», — рассказал сын долгожительницы Пётр Чобану.



Внуки и правнуки в бабушке души не чают.



«Она никогда не занимала высоких должностей, но в селе ее все любят. Она словно живое воплощение доброты и терпения».



«Прабабушка относится к нам с большим пониманием. Всегда поможет, всегда даст совет».



Семья Прасковьи Чобану решила пригласить на юбилей и представителей Фонда Влада Плахотнюка «Эдельвейс». Гости пришли с цветами и подарками.



«Мы с радостью приняли приглашение и очень рады быть здесь, пожелать всего наилучшего. Хочется, чтобы жизнь была долгой и счастливой у всех наших близких и родных», — сказала исполнительный директор фонда «Эдельвейс» Лидия Кукош.



Поздравить долгожительницу пришли и представители местной власти. Помимо подарков Прасковье Чобану вручили почётную грамоту.