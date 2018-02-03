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21:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

Самая северная мечеть на территории России открылась с участием Рустама Минниханова

Залогом успешности развития любой территории Президент РТ назвал мир и согласие.

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Самая северная мечеть на территории России «Нур Ислам», которая находится в центре Архангельска, открылась сегодня с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

«Мир и согласие — залог успешности развития любой территории. Опыт нашей страны, в которой люди разных национальностей и вероисповеданий столетиями живут в мире и дружбе, может стать примером и для других стран», — заявил Президент Татарстана.

Мечеть «Нур Ислам» построили в Архангельске в 1905 году. После революции 1917 года минарет и купол здания были разобраны. С 1931 года в течение 30 лет мечеть была в ведении госорганов, в ней даже разместили подразделения регионального УФСИН.

Историческое здание вернули мусульманам 1 июня 2010 года. В 2012-м начались работы по его восстановлению. Деньги на это выделило объединение «Нур Ислам», инициативу поддержало Правительство Татарстана. Но 18 июля 2014 года мечеть почти полностью сгорела.

«Восстановление мечети — это яркий пример взаимодействия двух российских регионов»
Рустам Минниханов
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