Ростовские власти: педагог из Таганрога уволился не из-за письма Медведеву

Источник: РИА Новости

Как рассказал РИА Новости Макаренко, письма с жалобами, которые подписали несколько сотрудников техникума, были направлены около 10 дней назад не только Медведеву, но и в разные федеральные министерства (есть в распоряжении редакции). Преподаватель связывает свое увольнение именно с фактами обращения педагогов в министерства и лично председателю правительства РФ.

«Впереди судебная перспектива. Я вижу очень большие шансы вернуться обратно и получить компенсацию морального ущерба», — сказал агентству Макаренко.

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Он добавил, что официально причиной увольнения стал пункт 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание). По словам Макаренко, он за 40 лет работы в техникуме не имел ни одного выговора, а в январе 2018 года получил сразу два, что и стало поводом к увольнению по этой статье. Преподаватель считает эти выговоры надуманными.

Региональное министерство образование опровергло информацию, что причиной увольнения Макаренко стало письмо к премьеру РФ. «Министерство образования не может комментировать отношения между директором техникума и работниками. Насколько нам известно, у этого преподавателя был ряд (в течение нескольких лет) дисциплинарных взысканий, в результате которых он был уволен», — заявил представитель регионального министерства. «Преподаватель был уволен не из-за письма к Медведеву», — отметили в министерстве.

В самом техникуме агентству не стали комментировать причины и обстоятельства увольнения Макаренко. «С 1 февраля Макаренко не является сотрудником техникума», — пояснили РИА Новости в приемной директора техникума.