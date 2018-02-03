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20:13 (мск), источник: РИА Новости

Депутат обратится в прокуратуру из-за увольнения педагога в Таганроге

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направит обращения в прокуратуру и Роструд, чтобы те проверили ситуацию с увольнением преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко.

Источник: РИА Новости

В субботу министерство образования Ростовской области опровергло информацию, что причиной увольнения Макаренко стало его письмо к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, отправленное около 10 дней назад. Сам Макаренко заявил, что официальной причиной увольнения стали дисциплинарные нарушения, он намерен оспаривать это в суде. Педагог связывает свое увольнение именно с фактами обращения педагогов в министерства и председателю правительства РФ.

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«Трудовое законодательство достаточно у нас серьезное. И для того чтобы только уволить по какой-либо статье, … это не так легко сделать. Поэтому первое — в понедельник (от моего имени) будут направлены обращения в прокуратуру (РФ) и в Роструд с тем, чтобы провели проверку, насколько обоснованно и законно было увольнение данного сотрудника из техникума», — сказал Нилов РИА Новости.

Депутат добавил, что отправит обращение и в Министерство образования, так как, по его словам, это «не первый» подобный случай. Парламентарий не исключил, что «данные методы борьбы» с такими работниками связаны именно с их «активной гражданской позицией».

Нилов пояснил, что у гражданина остается законом установленный срок — месяц, «когда он может подобные действия работодателя оспорить (в суде)». «И если ему будет необходима помощь, аппарат комитета и мы, депутаты, окажем ему необходимое содействие», — заключил депутат.

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