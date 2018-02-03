Житель Актау сделал необычное предложение возлюбленной

— Ещё на прошлых выходных собирался всё сделать. По некоторым причинам пришлось перенести на сегодня, 3 февраля. В организации мероприятия мне сильно помогли мои друзья. Мы договорились с администрацией ТРК, которые сразу пошли нам навстречу. После обратились за помощью к руководству народного танца «Шадвал». Потратили время на подготовку и репетиции. Всё вышло даже лучше, чем ожидалось. Моя невеста Таисия было ошеломлена, и согласилась. Сегодня самый лучший день! — делится своими впечатлениями Руслан.