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21:14 (мск), источник: Zakon.kz

Житель Актау сделал необычное предложение возлюбленной

Девушка под впечатлением сразу дала согласие.

Источник: Zakon.kz

В торгово-развлекательном комплексе «Актау» 32-летний Руслан сделал необычное предложение своей возлюбленной. Жених вместе с ансамблем народного танца «Шадвал» устроил шоу на ледовом катке, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Идея сделать предложение руки и сердца оригинально пришла Руслану пару недель назад.

— Ещё на прошлых выходных собирался всё сделать. По некоторым причинам пришлось перенести на сегодня, 3 февраля. В организации мероприятия мне сильно помогли мои друзья. Мы договорились с администрацией ТРК, которые сразу пошли нам навстречу. После обратились за помощью к руководству народного танца «Шадвал». Потратили время на подготовку и репетиции. Всё вышло даже лучше, чем ожидалось. Моя невеста Таисия было ошеломлена, и согласилась. Сегодня самый лучший день! — делится своими впечатлениями Руслан.

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В торговый центр Руслан привёл свою девушку в 15.30. У главного входа жених сказал, что подготовил сюрприз и завязал своей спутнице глаза. Руслан подвел невесту к ледовому катку и попросил Таисию снять повязку, когда включится музыка. После выступление артистов Руслан подарил Таисии кольцо.

— Она была ошеломлена. Конечно же, сразу согласилась выйти за меня замуж, — отмечает жених.

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