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21:41 (мск), источник: РИА Новости

Москвичей попросили парковать машины подальше от деревьев из-за непогоды

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мэрия Москвы просит горожан не парковать автомобили рядом с деревьями из-за непогоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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Источник: РИА Новости
В связи с усилением ветра и похолоданием в ночные часы до минус 4−6 градусов в Москве возможно образование наледи на деревьях и проводах. Просим москвичей в таких сложных погодных условиях быть аккуратными и не парковать свои автомобили вблизи деревьев.
Петр Бирюков
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства

Ранее Бирюков сообщил, что все службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме и готовы к борьбе с последствиями мощного снегопада. Также глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в уборке улиц от снега будут задействованы порядка 58 тысяч рабочих ручной уборки и свыше 14 тысяч специализированной техники. По его словам, при необходимости количество техники может быть увеличено до 17 тысяч единиц.

«Прометание улично-дорожной сети и других городских территорий с последующей противогололедной обработкой, вывоз снега на снегосплавные пункты будут производиться круглосуточно», — подчеркнул заммэра.

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