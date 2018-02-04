В NASA показали пейзажи Марса

Источник: БЕЛТА

Специалисты NASA показали марсианскую панораму, созданную из снимков марсохода Curiosity, который ездит по «красной планете» с 2012 года. Одна из камер сняла 16 фотографий, из которых получилась ультраширокая панорама.

В фотографиях была скорректирована цветовая гамма, чтобы людям было проще их воспринимать. Ржаво-красный цвет Марса был приглушен, поэтому пейзажи даже напомнили немного земные.

Марсоход сделал эти снимки 25 октября 2017 года на местности под названием хребет Веры Рубин.

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