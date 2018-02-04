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10:46 (мск), источник: БЕЛТА

В NASA показали пейзажи Марса

В фотографиях была скорректирована цветовая гамма, чтобы людям было проще их воспринимать.

Источник: БЕЛТА

Специалисты NASA показали марсианскую панораму, созданную из снимков марсохода Curiosity, который ездит по «красной планете» с 2012 года. Одна из камер сняла 16 фотографий, из которых получилась ультраширокая панорама.

В фотографиях была скорректирована цветовая гамма, чтобы людям было проще их воспринимать. Ржаво-красный цвет Марса был приглушен, поэтому пейзажи даже напомнили немного земные.

Марсоход сделал эти снимки 25 октября 2017 года на местности под названием хребет Веры Рубин.

Во время загрузки произошла ошибка.

За время своего пребывания на Марсе Curiosity проехал около 18 км. Сообщается, что марсоход весит 899 кг и работает за счет энергии, получаемой от естественного распада изотопа плутония-238.

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