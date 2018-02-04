«Русский стелс» взлетел на стене в Хабаровске

Источник: Хабаровский край сегодня

«В Приморье на изображение лозунга и стилизованного леопарда у нас ушло 8 часов, — поделился информацией Денис Федосенко. — Почти час ушёл, чтобы ответить на вопросы многочисленных журналистов. Потом работу прервали местные полицейские. Они требовали показать разрешительные документы на право рисовать на опоре моста».

В Хабаровске художники 5 часов на сильном морозе с ветром работали на стене старого производственного помещения по улице Правобережной в северной части города. Сперва пришлось подготовить площадку — очистить слой слежавшегося за долгие месяцы зимы снега.

Затем братья Федосенко поверх нарисованной местными «граффитистами» несанкционированной рекламы с объявлениями о скупке автомобилей, отогрева двигателя и доставки новогодних ёлок нанесли контуры фразы «Мы за сильную Россию».

«Для каждого города у нас заготовлен отдельный лозунг, а также символ, который, как нам кажется, наиболее точно характеризует регион, — объяснил Игорь Федосенко. — Для Хабаровского края мы выбрали изображение новейшего российского истребителя Т-50. Его же собирают на заводе Хабаровского края».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fx3WuAUvZII?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало о росте популярности стрит-арта в краевой столице. Граффити рисовали в преддверии завершающегося чемпионата мира по русскому хоккею. А в октябре прошлого года местный художник Артём Андрианов от имени хабаровчан поздравил действующего президента Владимира Путина с днём рождения, нарисовав его огромный портрет на стене одного из строений на улице Волочаевской.

На вопрос корреспондента агентства, могут ли художники изобразить лицо президента на своих работах, братья Федосенко объяснили, что не ставят своей целью агитацию за конкретного кандидата. Своей акцией они пытаются лишь призвать граждан не отсиживаться дома, а прийти 18 марта на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны.