Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Что делать с контейнерами от шоколадных яиц: 12 идей
Новые выплаты и законы: как изменилась жизнь россиян с 1 февраля
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный «день сурка»Психологи рассказали, где взять силы, чтобы выбраться из рутины
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
СМИ: Боевики сбили российский Су-25 из американского оружия
Минобороны поведало, как погиб пилот Су-25 в Сирии
«Драматический эффект»: Эксперт о возможностях С-400 и «Панциря»
Иншаков: Не будь Бригады, кто бы говорил о Майкове
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Похудение усиливает голод
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
17Купкари, или Поло с козлом в узбекских горах
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
10:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Русский стелс» взлетел на стене в Хабаровске

Хабаровск стал вторым городом России в долгом марафоне, которые проводят художники-граффитисты братья Федосенко из подмосковного Сергиева Посада. Как рассказали они корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», своё турне по 15 российским городам, которое проходит при поддержке Общероссийского народного фронта, граффитисты Денис и Игорь начали с Владивостока. Там они изобразили на стене опоры «Золотого моста» слоган «Равнодушию нет, выборам да».

Источник: Хабаровский край сегодня

«В Приморье на изображение лозунга и стилизованного леопарда у нас ушло 8 часов, — поделился информацией Денис Федосенко. — Почти час ушёл, чтобы ответить на вопросы многочисленных журналистов. Потом работу прервали местные полицейские. Они требовали показать разрешительные документы на право рисовать на опоре моста».

В Хабаровске художники 5 часов на сильном морозе с ветром работали на стене старого производственного помещения по улице Правобережной в северной части города. Сперва пришлось подготовить площадку — очистить слой слежавшегося за долгие месяцы зимы снега.

Затем братья Федосенко поверх нарисованной местными «граффитистами» несанкционированной рекламы с объявлениями о скупке автомобилей, отогрева двигателя и доставки новогодних ёлок нанесли контуры фразы «Мы за сильную Россию».

«Для каждого города у нас заготовлен отдельный лозунг, а также символ, который, как нам кажется, наиболее точно характеризует регион, — объяснил Игорь Федосенко. — Для Хабаровского края мы выбрали изображение новейшего российского истребителя Т-50. Его же собирают на заводе Хабаровского края».

Во время загрузки произошла ошибка.

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее писало о росте популярности стрит-арта в краевой столице. Граффити рисовали в преддверии завершающегося чемпионата мира по русскому хоккею. А в октябре прошлого года местный художник Артём Андрианов от имени хабаровчан поздравил действующего президента Владимира Путина с днём рождения, нарисовав его огромный портрет на стене одного из строений на улице Волочаевской.

На вопрос корреспондента агентства, могут ли художники изобразить лицо президента на своих работах, братья Федосенко объяснили, что не ставят своей целью агитацию за конкретного кандидата. Своей акцией они пытаются лишь призвать граждан не отсиживаться дома, а прийти 18 марта на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны.

Финиширует марафон патриотического граффити в Севастополе ориентировочно через месяц. Братья Федосенко выразили сожаление, что на этот раз им не удастся украсить таким граффити свой родной город Абакан. Однако, не исключено, что в будущем акцию удастся повторить. Следующая после Хабаровска остановка запланирована в Иркутске.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Николай Валуев в Хабаровске остался без валенок
Голландцы в следующем ЧМ по бенди сыграют в группе «А»
ВС РФ нанесли удар по боевикам после атаки на Су-25 в Сирии
Япония подготовила проект по модернизации Владивостока
Лидер КНДР покатался с женой на новом троллейбусе
Трамп сожалеет, что все обсуждают только Россию
Россиянин вышел в финал Всемирной суперсерии бокса
На Украине намерены увеличить цену на газ
Депутат попросит проверить увольнение педагога в Таганроге
Спорт
Гассиев эффектно нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS Гассиев в ночь на воскресенье в очень зрелищном бою в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса и добавил к своему титулу чемпиона мира по версии IBF пояс WBA
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь