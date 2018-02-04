В Приморье танкер с топливом заправил северокорейский теплоход Man Gyong Bong
Решение о заходе судна в порт отложено до понедельника.
Решение о заходе судна в порт отложено до понедельника.
Сегодня, 4 февраля, танкер с топливом
Представители компании заявили, что вопрос захода судна в порт Владивостока отлдожено как минимум до понедельника. Связано это с режимом работы таможни.
Напомним, северокорейский теплоход Man Gyong Bong, который с 31 января не мог получить разрешение на вход в порт подал сигнал SOS утром 3 февраля. Запрет на вход в порт Владивосток был инициирован таможенными властями, которые усмотрели среди груза товары, торговля которым запрещена КНДР в связи с санкциями Совбеза ООН.
Теплоход должен был пришвартоваться у 43-го причала в порту Владивостока еще в конце января.