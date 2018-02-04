В Приморье танкер с топливом заправил северокорейский теплоход Man Gyong Bong

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 февраля, танкер с топливом компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» заправил стоящее вблизи Владивостока судно Man Gyong Bong из КНДР, которое ранее подало сигнал SOS.

Представители компании заявили, что вопрос захода судна в порт Владивостока отлдожено как минимум до понедельника. Связано это с режимом работы таможни.

Напомним, северокорейский теплоход Man Gyong Bong, который с 31 января не мог получить разрешение на вход в порт подал сигнал SOS утром 3 февраля. Запрет на вход в порт Владивосток был инициирован таможенными властями, которые усмотрели среди груза товары, торговля которым запрещена КНДР в связи с санкциями Совбеза ООН.