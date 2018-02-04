AP: Уоррен Баффет принял участие в церемонии ввода в строй нового боевого корабля ВМС США
После торжественной речи дочери миллиардера судно стоимостью $440 млн было официально введено в состав американских ВМС.
После торжественной речи дочери миллиардера судно стоимостью $440 млн было официально введено в состав американских ВМС.
Корабль, названный в честь родного города миллиардера в штате Небраска, был введен в строй во время торжественного мероприятия в порту
Omaha, построенная по заказу Пентагона американским отделением австралийской судостроительной компании Austal, стала уже 11-м в серии боевых кораблей прибрежной зоны ВМС США типа LCS и шестым кораблем класса Independence. Судно длиной около 66 метров имеет водоизмещение около 3 тыс. тонн и предназначено для действий на прибрежном мелководье. Его максимальная скорость достигает 74 км/ч, численность экипажа — до 40 человек.
Корабли типа LCS имеют модульную конструкцию и предназначены для выполнения задач противокорабельной, противолодочной и противоминной обороны с применением вооружения и вспомогательного оборудования.
Всего запланировано строительство 26 боевых кораблей типа LCS общей стоимостью $12,4 млрд. Эта программа подвергалась острой критике в Конгрессе США.