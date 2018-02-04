Сборная Казахстана уступила бронзу финнам на ЧМ по бенди в Хабаровске

«Сине-белые» вышли вперёд на 13-й минуте — гол забил Маркус Кумпуойя. Через две с половиной минуты Дмитрий Завидовский восстановил равновесие к радости болельщиков. Но на 20-й минуте всё тот же Кумпуойя снова обеспечил своей команде преимущество.

После этого в матче наступило затишье, сопровождавшееся обоюдными безрезультатными атаками. Но до свистка на перерыв финны смогли забить ещё раз: отличился Микко Луккарила.

Второй тайм начался с попыток казахстанцев восстановить баланс: Артём Вшивков сократил разрыв в счёте до одного мяча, однако оборона допустила ошибку и финны забили четвёртый с 12-метрового удара. Капитан «чёрно-жёлтых» Рауан Исалиев положил в свою копилку ещё один гол, но скандинавы к этому времени разыгрались: на 76-й минуте на табло уже красовались цифры 7:3.