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10:23 (мск), источник: Восток Медиа

Сборная Казахстана уступила бронзу финнам на ЧМ по бенди в Хабаровске

В преддверии главного матча на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске, состоялся матч за третье место. В поединке сошлись сборные Финляндии и Казахстана — и скандинавская команда оказалась сильнее.

«Сине-белые» вышли вперёд на 13-й минуте — гол забил Маркус Кумпуойя. Через две с половиной минуты Дмитрий Завидовский восстановил равновесие к радости болельщиков. Но на 20-й минуте всё тот же Кумпуойя снова обеспечил своей команде преимущество.

После этого в матче наступило затишье, сопровождавшееся обоюдными безрезультатными атаками. Но до свистка на перерыв финны смогли забить ещё раз: отличился Микко Луккарила.

Второй тайм начался с попыток казахстанцев восстановить баланс: Артём Вшивков сократил разрыв в счёте до одного мяча, однако оборона допустила ошибку и финны забили четвёртый с 12-метрового удара. Капитан «чёрно-жёлтых» Рауан Исалиев положил в свою копилку ещё один гол, но скандинавы к этому времени разыгрались: на 76-й минуте на табло уже красовались цифры 7:3.

Капитан казахстанской команды поразил ворота Пертти Виртанена ещё раз, но это было всё, на что хватило самой результативной сборной этого чемпионата. Под занавес Илари Мойсала укрепил преимущество финнов — и матч завершился со счётом 8:4. Скандинавы забирают бронзовые медали, а казахстанцы запомнятся болельщикам как команда, способная достойно выступать против грандов.

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