Полиция нашла пропавшего в Челябинской области семиклассника
Парень в порядке и уже отправлен домой.
Парень в порядке и уже отправлен домой.
Подросток из Миасса, которому только 13 лет, поставил на уши весь город Миасс и частично область. В пятницу, 2 февраля, он не вернулся домой с уроков, а перед этим оставил дома прощальную записку. Родители обратились к полиции и к землякам — в итоге парня искали всем миром.
Когда к поискам подключились жители города, школьника довольно быстро нашли на просторах Миасса. Он гулял по улицам и просил денег.
— Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Он уже передан родителям, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в