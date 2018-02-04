Полиция нашла пропавшего в Челябинской области семиклассника

Подросток из Миасса, которому только 13 лет, поставил на уши весь город Миасс и частично область. В пятницу, 2 февраля, он не вернулся домой с уроков, а перед этим оставил дома прощальную записку. Родители обратились к полиции и к землякам — в итоге парня искали всем миром.