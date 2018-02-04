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10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция нашла пропавшего в Челябинской области семиклассника

Парень в порядке и уже отправлен домой.

Подросток из Миасса, которому только 13 лет, поставил на уши весь город Миасс и частично область. В пятницу, 2 февраля, он не вернулся домой с уроков, а перед этим оставил дома прощальную записку. Родители обратились к полиции и к землякам — в итоге парня искали всем миром.

Когда к поискам подключились жители города, школьника довольно быстро нашли на просторах Миасса. Он гулял по улицам и просил денег.

— Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Он уже передан родителям, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе ОМВД России по Миассу.

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