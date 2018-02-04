В Москве из-за снега задержали 70 авиарейсов

По данным на 7.27 мск воскресенья, во «Внуково — 6 рейсов задержано, Домодедово — 8 рейсов задержано, 16 отменено, в Шереметьево — 56 рейсов задержано».

Ранее в центре погоды «Фобос» РИА Новости сообщили, что субботний мокрый снег и положительная температура в Москве в воскресенье сменятся снегом с метелью с резким похолоданием. В субботу в столичных аэропортах было задержано более 100 рейсов, 11 отменено.