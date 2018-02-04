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10:26 (мск), источник: РИА Новости

В Москве из-за снега задержали 70 авиарейсов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 70, отменены 16, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

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Источник: РИА Новости

По данным на 7.27 мск воскресенья, во «Внуково — 6 рейсов задержано, Домодедово — 8 рейсов задержано, 16 отменено, в Шереметьево — 56 рейсов задержано».

Ранее в центре погоды «Фобос» РИА Новости сообщили, что субботний мокрый снег и положительная температура в Москве в воскресенье сменятся снегом с метелью с резким похолоданием. В субботу в столичных аэропортах было задержано более 100 рейсов, 11 отменено.

В Москве начался сильнейший с начала века снегопад
Во время загрузки произошла ошибка.
3 февраля© Ньюстюб
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