Японцы предложили модернизировать Владивосток
План будет передан в Россию в мае текущего года.
План будет передан в Россию в мае текущего года.
Правительство Японии намерено предложить России план модернизации городской инфраструктуры Владивостока с использованием японских технологий, включающий в том числе налаживание движения транспорта, обустройство туристических объектов и районов вокруг железнодорожных станций. Этот план подготовлен в преддверии визита
Сделать такое предложение Токио решил в рамках плана экономического сотрудничества двух стран из восьми пунктов, а также на основе договоренностей, достигнутых во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. Японская сторона благодаря реализации плана экономического сотрудничества хочет способствовать созданию более благосклонной позиции России по продвижению переговоров о южных Курильских островах, принадлежность которых оспаривает Токио.
Похожий модельный проект японской стороны предлагается для реализации и в Воронеже.
Часть средств для финансирования проекта, как предполагается, будет предоставлено по линии Японского банка международного сотрудничества (JBIC). Японские государственные учреждения, в том числе министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, обратятся к японским компаниям с просьбой принять участие в проекте.
Стоит отметить, что РФ и Япония поддерживают в последние годы интенсивный диалог на всех уровнях, включая регулярные встречи лидеров двух стран. Основой для развития экономического сотрудничества между Россией и Японией стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером в мае 2016 года.
Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов. Россия и Япония ведут также консультации по выработке конкретных проектов хозяйственного сотрудничества на южной части Курил.