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08:54 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы самолеты с экипажем на борту ждут вылета

Все самолёты, которые сейчас ждут вылета в Алматы, и отстают от расписания, с экипажами, с допуском от 200 метров.

Источник: Zakon.kz

В аэропорту Алматы несколько самолетов ожидают вылета, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал на своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев.

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«В аэропорту Алматы туман. За последний час видимость улучшилась с 50 до 75 метров. Аэропорт третей категории и позволяет взлетать и садиться при наличии допуска у экипажа и готовности самолёта. Современные борты в принципе все оборудованы для посадки в таких метеоусловиях, а вот с экипажем проблемы», — написал Кривошеев.

Все самолёты, которые сейчас ждут вылета в Алматы, и отстают от расписания, с экипажами, с допуском от 200 метров.

«Порт свободно принимает и выпускает рейсы, и не закрывался ни на минуту. Почему экипажи приняли решение ждать вылета с пассажирами на борту, не известно, но вся ответственность принимает экипаж. Улучшение видимости до 200 метров ожидается к 13 00, плюс-минус тридцать минут», — завершил блогер.

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