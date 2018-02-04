Появление огненного шара над Тенгизом объяснили в ТШО

«При остановке на ремонт части оборудования одного из заводов на Тенгизском месторождении была сожжена часть чистого товарного газа. Данный конкретный случай классифицируется как плановое сжигание. Все государственные органы были об этом уведомлены заблаговременно, все разрешения получены», — ответили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл» на запрос агентства.