Появление огненного шара над Тенгизом объяснили в ТШО
Появление огненного шара над одним из заводов Тенгизского нефтегазового месторождения в Атырауской области объяснили в
Появление огненного шара над одним из заводов Тенгизского нефтегазового месторождения в Атырауской области объяснили в
Фото необычного явления снял один из очевидцев происходящего, проезжавший по трассе Кульсары — Тенгиз.
«При остановке на ремонт части оборудования одного из заводов на Тенгизском месторождении была сожжена часть чистого товарного газа. Данный конкретный случай классифицируется как плановое сжигание. Все государственные органы были об этом уведомлены заблаговременно, все разрешения получены», — ответили в