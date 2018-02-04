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08:51 (мск), источник: Newtimes.kz

Появление огненного шара над Тенгизом объяснили в ТШО

Появление огненного шара над одним из заводов Тенгизского нефтегазового месторождения в Атырауской области объяснили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл», передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Фото необычного явления снял один из очевидцев происходящего, проезжавший по трассе Кульсары — Тенгиз.

«При остановке на ремонт части оборудования одного из заводов на Тенгизском месторождении была сожжена часть чистого товарного газа. Данный конкретный случай классифицируется как плановое сжигание. Все государственные органы были об этом уведомлены заблаговременно, все разрешения получены», — ответили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл» на запрос агентства.

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