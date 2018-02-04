Стало известно, как в Приморье зарегистрировать автомобиль вне очереди

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю рассказали, как легко и быстро зарегистрировать транспортное средство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Граждане, предварительно записавшиеся на регистрацию автомототранспортных средств через Единый портал государственных и муниципальных услуг, проходят процедуру регистрации транспорта в следующем порядке:

С пакетом документов, необходимых для регистрации транспортного средства, заявитель прибывает в регистрационное подразделение в выбранный день и время.

Подает документы на регистрацию в окно приема, в которое записался (без очереди, по выбранному времени).

После приема документов заявитель проходит осмотр транспортного средства вне очереди на специально выделенном месте площадки осмотра.

Сдает заявление с отметкой об осмотре транспортного средства в окно приема (где сдавал документы) и ожидает выдачи документов.

Получает документы.

После получения готовых документов, заявитель закрепляет государственные номерные знаки на транспортное средство.

Процедура оформления автомобиля закончена.

Специалисты уточнили, что регистрация автомототранспортных средств посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг это удобно, быстро и экономно. Осмотр транспортного средства производится вне очереди, прием документов — по времени, выбранному заявителем.