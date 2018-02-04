Видео «роскошной жизни» возможного сообщника Аблязова появилось в Сети
Судя по кадрам, предполагаемый сообщник беглого банкира был любителем роскоши.
Судя по кадрам, предполагаемый сообщник беглого банкира был любителем роскоши.
В Сети появились фото и видео частной жизни бизнесмена Искандера Еримбетова, который подозревается в отмывании денег, похищенных Мухтаром Аблязовым из «БТА Банка», передает Zakon.kz со ссылкой на «Первый канал Евразия».
Судя по кадрам, предполагаемый сообщник беглого банкира был любителем роскоши. В его владении были: вертолет, катер, элитные автомобили, брендовая одежда, особняки в горах.
13 ноября в Алматы межведомственной