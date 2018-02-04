Стратегию развития Евпатории утвердят этим летом
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В администрации Евпатории определились с приоритетными направлениями, которые лягут в основу Стратегии
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В администрации Евпатории определились с приоритетными направлениями, которые лягут в основу Стратегии
Как отметила заместитель главы администрации Марина Байдецкая, над документом работали представители структурных подразделений администрации, депутатского корпуса,
В числе приоритетных направлений в документе названы сохранение
Завершить корректировку документа с учетом всех предложений от рабочей группы планируют через неделю.