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20:51 (мск), источник: РИА Крым

Стратегию развития Евпатории утвердят этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В администрации Евпатории определились с приоритетными направлениями, которые лягут в основу Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года. Ее планируют утвердить в июле 2018 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.

Источник: РИА "Новости"

Как отметила заместитель главы администрации Марина Байдецкая, над документом работали представители структурных подразделений администрации, депутатского корпуса, Контрольно-счетной палаты, руководителей санаторно-курортных учреждений, деятелей науки. Активный интерес к обсуждению стратегии проявили общественники и неравнодушные горожане.

В числе приоритетных направлений в документе названы сохранение курортно-туристского потенциала и преодоление сезонности, модернизация экономики, диверсификация производства и улучшение условий для частного бизнеса, формирование инвестиционной привлекательности. Еще одно приоритетное направление — развитие и модернизация жилищно-коммунальной сферы, совершенствование социальной сферы и создание среды, благоприятной для жизни.

Завершить корректировку документа с учетом всех предложений от рабочей группы планируют через неделю.

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