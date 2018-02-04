Стратегию развития Евпатории утвердят этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. В администрации Евпатории определились с приоритетными направлениями, которые лягут в основу Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года. Ее планируют утвердить в июле 2018 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории.