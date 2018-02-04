Парк развлечений «Остров мечты» примет первых посетителей в 2019 году

«Закончены практически все монолитные работы, основные конструкции самого парка. Я думаю, что к концу года, во всяком случае, в начале следующего инвестор закончит строительные работы. Потом еще будем заниматься накладкой и подготовкой к эксплуатации», — рассказал он. «Надеюсь, что в 2019 году полноценно парк будет работать», — добавил Марат Хуснуллин.

Кроме того, по словам заммэра, в ближайший месяц начнется строительство пешеходного перехода, который свяжет станцию метро «Технопарк» с «Островом мечты». «Это будет переход протяженностью 800 метров с травалаторами, чтобы люди, выйдя со станции “Технопарк”, фактически могли попасть в тематический парк, перейдя через проспект Андропова», — сообщил Марат Хуснуллин. Кроме того, в районе парка строится автомобильная дорога с территории бывшего ЗИЛа с мостом через Москву-реку. Берега планируется соединить в течение трех лет.

Парк развлечений «Остров мечты» строится в живописном районе на юге Москвы на территории площадью около 100 гектаров. Он будет состоять из пяти зон: спортивной, семейной, детской, интерактивной и парковой со скверами и искусственными озерами.

В комплекс войдут 27 аттракционов, отель, детская яхтенная школа, рестораны и магазины. Под стеклянным куполом парка появятся большая центральная площадь и городской променад, концертный зал и кинотеатр с 14 залами. К северу и к югу от них будет расположен ландшафтный парк со спортивными площадками, танцполом, открытым кинотеатром, амфитеатром и веревочным парком. Здесь появятся три живописные аллеи, на которых высадят деревья и кустарники, установят клумбы, лавочки, световые и танцующие фонтаны.