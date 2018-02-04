Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне
Принадлежавший Порошенко завод стал собственностью России
Светлана Ходченкова высказалась против равноправия в паре
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Пилот Су-25 после катапультирования пытался вызвать огонь на себя
Олигархов из РФ заставят объяснить роскошную жизнь
Первый отряд вертолетов Украины на границе с РФ появится в марте
Иншаков: Не будь Бригады, кто бы говорил о Майкове
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
10:40 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте началось создание технокомплекса за 1,4 миллиарда долларов

На территории комплекса появятся бизнес-центры, жилые дома, образовательные, коммерческие и промышленные учреждения, научно-исследовательские центры и другие объекты.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Южнокорейская корпорация POSCO Daewoo начала реализацию проекта по созданию в Ташкенте высокотехнологичного комплекса High Tech City общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов.

Читайте также
В Ташкенте появятся платные парковки с онлайн-оплатой

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, это предусмотрено подписанным на днях соглашением между корейской компанией, Госкомитетом по инвестициям и хокимиятом Ташкента.

Новый комплекс разместится на территории около 50 гектар. Здесь будут построены бизнес-центры, жилые дома, образовательные, коммерческие и промышленные учреждения, научно-исследовательские центры и другие объекты. Все они будут возводиться с применением «умных» технологий, включая энергосберегающие системы и автоматизацию зданий.

На данный момент рассматриваются четыре варианта размещения нового высокотехнологичного комплекса High Tech City.

Согласно условиям соглашения, стороны вступили в первый этап реализации проекта. Он состоит из формирования совместной рабочей группы, которая будет координировать оперативное и качественное выполнение всех этапов его реализации, а также займется выбором площадки для строительства, разработкой концептуального плана и предварительного технико-экономического обоснования.

Корейские специалисты уже провели анализ градостроительства в Ташкенте, выявили основные проблемы, изучили аналогичные реализуемые проекты — деловой центр Tashkent City и «умный» город Нурафшон.

POSCO Daewoo является дочерней компанией сталелитейного гиганта POSCO, занимается международной торговлей и инвестиционными вложениями. Она имеет большой опыт в строительстве не только на корейском, но и международном рынках.

Южнокорейская компания ранее заявляла о планах по организации в Ташкенте Узбекско-корейского технологического института, а также запуску производства модулей для солнечных панелей и строительству нескольких солнечных фотоэлектрических станций.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Арипов: Узбекистан вступил в этап цифровой трансформации
Международные резервы Узбекистана в 2017 году выросли на 5,9 процентов
ВС РФ нанесли удар по боевикам после атаки на Су-25 в Сирии
Япония подготовила проект по модернизации Владивостока
Лидер КНДР покатался с женой на новом троллейбусе
Трамп сожалеет, что все обсуждают только Россию
Россиянин вышел в финал Всемирной суперсерии бокса
На Украине намерены увеличить цену на газ
Депутат попросит проверить увольнение педагога в Таганроге
Спорт
Гассиев эффектно нокаутировал Дортикоса и вышел в финал WBSS Гассиев в ночь на воскресенье в очень зрелищном бою в 12-м раунде нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса и добавил к своему титулу чемпиона мира по версии IBF пояс WBA
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь