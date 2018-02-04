В Ташкенте началось создание технокомплекса за 1,4 миллиарда долларов
На территории комплекса появятся
На территории комплекса появятся
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Южнокорейская корпорация POSCO Daewoo начала реализацию проекта по созданию в Ташкенте высокотехнологичного комплекса High Tech City общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов.
Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, это предусмотрено подписанным на днях соглашением между корейской компанией, Госкомитетом по инвестициям и хокимиятом Ташкента.
Новый комплекс разместится на территории около 50 гектар. Здесь будут построены
На данный момент рассматриваются четыре варианта размещения нового высокотехнологичного комплекса High Tech City.
Согласно условиям соглашения, стороны вступили в первый этап реализации проекта. Он состоит из формирования совместной рабочей группы, которая будет координировать оперативное и качественное выполнение всех этапов его реализации, а также займется выбором площадки для строительства, разработкой концептуального плана и предварительного
Корейские специалисты уже провели анализ градостроительства в Ташкенте, выявили основные проблемы, изучили аналогичные реализуемые проекты — деловой центр Tashkent City и «умный» город Нурафшон.
POSCO Daewoo является дочерней компанией сталелитейного гиганта POSCO, занимается международной торговлей и инвестиционными вложениями. Она имеет большой опыт в строительстве не только на корейском, но и международном рынках.
Южнокорейская компания ранее заявляла о планах по организации в Ташкенте