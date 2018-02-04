Красноярская медведица Аврора вернулась к мужу

В парке флоры и фауны «Роев ручей» белых медведей Аврору и Феликса снова поселили в одном вольере. Об этом в социальной сети рассказали сотрудники зоопарка.

Аврора вернулась к Феликсу 2 февраля. Несколько месяцев назад ее переселили в отдельный вольер, так как предполагалось, что медведица вскоре принесет потомство. Чтобы обеспечить ей максимальный покой, в «Роевом ручье» построили и оборудовали специальную «трехкомнатную» берлогу с подогревом и видеокамерами. Однако накануне стало известно, что в этом году медвежата у Авроры не появятся, поэтому медведей решили воссоединить.

Доступ к вольерам полностью открыт, красноярцы снова могут наблюдать за Авророй и Феликсом. Специалисты отмечают, что сейчас у пары вновь конфетно-букетный период.