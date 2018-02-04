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10:07 (мск), источник: VLADNEWS

Некоторые районы Приморья на время останутся «без телевизора»

По причине прохождения профилактических или других плановых работ.

Источник: VLADNEWS

Плановые профилактические работы пройдут на телевизионных станциях Приморья с 5 по 8 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в связи с этим возможны перерывы в вещании теле- и радиоканалов.

5 февраля, с 12.00 до 17.00, не будет доступен «Общественное телевидение Приморья» для всех районов Приморья.

6 февраля, с 9.00 до 17.00, не будет доступен «РТРС-1» в таких сёлах, как Глазовка, Глуховка, Заметное, Каменка, в посёлке Кировский, в Романовских ключах, в Слинкино,

7 февраля, с 9.00 до 17.00, не будет доступен «РТРС-1» в Берёзовке, Вассиановке, Мельничном, Молчановке, Отрадном, Пластуне, в Сергеевке.

8 февраля, с 9.00 до 17.00, не будет доступен «РТРС-1» в Варпаховке, Кондратеновке и Тернее.

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приносит извинения за доставленные неудобства.

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