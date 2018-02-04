Некоторые районы Приморья на время останутся «без телевизора»
По причине прохождения профилактических или других плановых работ.
По причине прохождения профилактических или других плановых работ.
Плановые профилактические работы пройдут на телевизионных станциях Приморья с 5 по 8 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, в связи с этим возможны перерывы в вещании теле- и радиоканалов.
5 февраля, с 12.00 до 17.00, не будет доступен «Общественное телевидение Приморья» для всех районов Приморья.
6 февраля, с 9.00 до 17.00, не будет доступен «РТРС-1» в таких сёлах, как Глазовка, Глуховка, Заметное, Каменка, в посёлке Кировский, в Романовских ключах, в Слинкино,
7 февраля, с 9.00 до 17.00, не будет доступен «РТРС-1» в Берёзовке, Вассиановке, Мельничном, Молчановке, Отрадном, Пластуне, в Сергеевке.
8 февраля, с 9.00 до 17.00, не будет доступен «РТРС-1» в Варпаховке, Кондратеновке и Тернее.
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» приносит извинения за доставленные неудобства.