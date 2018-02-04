Николай Валуев в Хабаровске остался без валенок
Организаторы не смогли найти подходящего
Организаторы не смогли найти подходящего
Сегодня, 4 февраля, перед финальной игрой на чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске во дворе духовной семинарии состоялся уличный турнир по этому виду спорта, но только не на коньках, а в валенках.
Как передал корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» с места событий, в нём приняли участие команды двух
«Сейчас у меня нет валенок, как я смогу играть? — объяснил Николай Валуев, отвечая на вопрос корреспондента ИА “Хабаровский край сегодня”. — Конечно, никто не смог найти мой размер. У меня свои есть валенки. Но с собой в Хабаровск я их не захватил». Тем не менее, уже после завершения турнира по хоккею в валенках, в котором победу одержала команда Хабаровской духовной семинарии, заслуженный тренер России, президент Федерации хоккея с мячом России и Международной федерации бенди Борис Скрынник смог убедить Николая Валуева ненадолго занять ворота. Один удар своего товарища
В интервью журналистам Николай Валуев отметил тенденцию, что зародившийся в виде уличной игры русский хоккей постепенно уходит в крытые дворцы. Однако он тут же выразил уверенность, что хотя бы в формате хоккея в валенках на свежем воздухе эта игра останется популярной среди простых любителей активного образа жизни.