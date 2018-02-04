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10:11 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Николай Валуев в Хабаровске остался без валенок

Организаторы не смогли найти подходящего человеку-горе размера.

Сегодня, 4 февраля, перед финальной игрой на чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске во дворе духовной семинарии состоялся уличный турнир по этому виду спорта, но только не на коньках, а в валенках.

Как передал корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» с места событий, в нём приняли участие команды двух военно-патриотических клубов «Данко» и «Взлёт», сборные регионального отделения ОНФ и семинаристов. Ожидалось, что на площадку сможет выйти также известный спортсмен, депутат Государственной Думы РФ и член исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев. Он уже почти неделю находится в Хабаровском крае. Здесь он следит за играми чемпионата мира по бенди, побывал на спортивном празднике в Чегдомыне.

Во дворе Хабаровской духовной семинарии человек-гора стал сегодня настоящей звездой. Десятки человек окружили его с просьбами об автографе и селфи. Николай Валуев терпеливо фотографировался и подписывал протянутые блокноты, листы и тетрадки. Однако, вопреки ожиданиям собравшихся, выйти на площадку с клюшкой Валуев не смог. На него просто не нашлось соответствующей экипировки. Найти валенки 52 размера в Хабаровске оказалось неразрешимой задачей.

«Сейчас у меня нет валенок, как я смогу играть? — объяснил Николай Валуев, отвечая на вопрос корреспондента ИА “Хабаровский край сегодня”. — Конечно, никто не смог найти мой размер. У меня свои есть валенки. Но с собой в Хабаровск я их не захватил». Тем не менее, уже после завершения турнира по хоккею в валенках, в котором победу одержала команда Хабаровской духовной семинарии, заслуженный тренер России, президент Федерации хоккея с мячом России и Международной федерации бенди Борис Скрынник смог убедить Николая Валуева ненадолго занять ворота. Один удар своего товарища человек-гора отразил, второй пропустил.

В интервью журналистам Николай Валуев отметил тенденцию, что зародившийся в виде уличной игры русский хоккей постепенно уходит в крытые дворцы. Однако он тут же выразил уверенность, что хотя бы в формате хоккея в валенках на свежем воздухе эта игра останется популярной среди простых любителей активного образа жизни.

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