Арктическое вторжение: в Москве резко похолодает и будет много снега

«Облачно, сильный снег, пик снегопадов придется на середину дня — с 15.00 плюс-минус несколько часов. Ветер северный 7−12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура продолжит стремительно понижаться, уже началось арктические вторжение, минус 5−7 градусов днем, вечером до минус 10 градусов», — рассказал Тишковец.
Он также отметил, что атмосферное давление в Москве упадет и составит 733 миллиметра ртутного столба, однако к вечеру начнет расти.
По словам синоптика, в течение дня столицу будет атаковать «балканец» — очень мощный циклон с акватории восточного Средиземноморья, который всегда славится обильным количеством осадков. Так, в Москве в воскресенье выпадет около половины месячной нормы осадков.