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10:30 (мск), источник: РИА Новости

Арктическое вторжение: в Москве резко похолодает и будет много снега

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сильный снегопад, порывистый ветер и стремительное похолодание ожидаются в Москве в воскресенье, к вечеру температура может понизиться до 10 градусов мороза, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Источник: РИА Новости

«Облачно, сильный снег, пик снегопадов придется на середину дня — с 15.00 плюс-минус несколько часов. Ветер северный 7−12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура продолжит стремительно понижаться, уже началось арктические вторжение, минус 5−7 градусов днем, вечером до минус 10 градусов», — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что атмосферное давление в Москве упадет и составит 733 миллиметра ртутного столба, однако к вечеру начнет расти.

По словам синоптика, в течение дня столицу будет атаковать «балканец» — очень мощный циклон с акватории восточного Средиземноморья, который всегда славится обильным количеством осадков. Так, в Москве в воскресенье выпадет около половины месячной нормы осадков.

В Москве выпало рекордное количество осадков
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
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