Арктическое вторжение: в Москве резко похолодает и будет много снега

Источник: РИА Новости

«Облачно, сильный снег, пик снегопадов придется на середину дня — с 15.00 плюс-минус несколько часов. Ветер северный 7−12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура продолжит стремительно понижаться, уже началось арктические вторжение, минус 5−7 градусов днем, вечером до минус 10 градусов», — рассказал Тишковец.

Он также отметил, что атмосферное давление в Москве упадет и составит 733 миллиметра ртутного столба, однако к вечеру начнет расти.