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10:33 (мск), источник: БЕЛТА

Забег в валенках устроят в Минске 7 февраля

Забег будет носить оздоровительный и местами шуточный характер, а его дистанция составит один километр. Первые 50 бегунов, которые пройдут регистрацию, бесплатно получат на старте валенки, которые смогут оставить себе после финиша.

Источник: БЕЛТА

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забег в валенках устроят 7 февраля в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

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Необычное соревнование приурочено к зимним беговым играм, на которых можно пробежать в помощь детям с инвалидностью. Мероприятие открыто для всех желающих, вместе с взрослыми бежать смогут и дети. Прийти на забег разрешается как в обычной спортивной форме, так и в карнавальном костюме.

Забег будет носить оздоровительный и местами шуточный характер, а его дистанция составит один километр. Первые 50 бегунов, которые пройдут регистрацию, бесплатно получат на старте валенки, которые смогут оставить себе после финиша. Кроме того, всех участников согреют горячим чаем.

«Зимние беговые игры», целью которых является помощь детям-инвалидам, пройдут в Беларуси с 9 по 11 февраля. Игры являются благотворительным беговым проектом и предусматривают масштабные пробежки (в кроссовках, коньках, на лыжах и даже на тренажерах), участники которых окажут помощь детям с инвалидностью. Каждый километр, преодоленный на улице или в помещении, компания velcom переведет в рубли. Собранные средства пойдут Молодечненской специальной общеобразовательной школе-интернату для детей с нарушениями зрения и Молодечненской санаторной школе-интернату для детей, больных сколиозом. Деньги планируется потратить на переоборудование стадиона и вовлечение детей с инвалидностью в паралимпийский спорт.

В зимней инициативе #velcombegom смогут принять участие белорусы во всем мире. Бегать в помощь детям можно как на улице, так и дома, в спортзале на беговой дорожке. Социальная акция призвана помочь детям с инвалидностью. Кроме того, она позволит стимулировать физическую активность в холодные месяцы, что полезно для здоровья.

Все участники будут условно разделены на две команды. В первую войдут те, кто бегает на улице, в парке или лесу, а заодно лыжники и конькобежцы. Ко вторым отнесут всех, кто покоряет дистанции на беговых дорожках, эллипсоидах и т. п. Каждый километр бегуна из победившей команды компания velcom переведет в Br2, другой команды — в Br1.

Забег в валенках пройдет в минском парке Dreamland 7 февраля с 15 до 16 часов. Для бегунов будут организованы раздевалки. -0-

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