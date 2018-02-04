В дома на Васильевском и Ополчения вернули тепло
Ремонт теплосетей в Кировском районе и на Васильевском острове завершили досрочно. Утром 4 февраля все потребители получают отопление без ограничений, заверили в «Теплосети Санкт-Петербурга».
Ремонт теплосетей в Кировском районе и на Васильевском острове завершили досрочно. Утром 4 февраля все потребители получают отопление без ограничений, заверили в «Теплосети Санкт-Петербурга».
Как сообщили «Фонтанке» в
Сейчас 99 зданий на Васильевском острове и 9 на юге города получают тепло и горячую воду в штатном режиме, заявили в «Теплосети».
Ремонт на Васильевском острове продолжался с утра субботы, когда во время планового объезда специалисты заметили парение. На Народного Ополчения трубу прорвало уже к вечеру.
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