В дома на Васильевском и Ополчения вернули тепло

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, в пять утра воскресенья 400-мм трубу у дома № 30 на 3-й линии В. О. заварили. Заменить потребовалось порядка девяти метров трубопровода. Еще семь метров заменила другая бригада, которая ремонтировала 150-мм трубу у дома № 129 по проспекту Народного ополчения. Там сварочные работы завершили в 6:20 утра.