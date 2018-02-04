Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Генсек НАТО о России: сталкиваемся с непредсказуемой ситуацией
Вертолеты Украины на границе с РФ появятся в марте
Кейт Миддлтон сменила элегантное пальто на спортивную куртку
Поклонники считают, что Мария Кожевникова сильно похудела
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
20:21 (мск), источник: Фонтанка

В дома на Васильевском и Ополчения вернули тепло

Ремонт теплосетей в Кировском районе и на Васильевском острове завершили досрочно. Утром 4 февраля все потребители получают отопление без ограничений, заверили в «Теплосети Санкт-Петербурга».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, в пять утра воскресенья 400-мм трубу у дома № 30 на 3-й линии В. О. заварили. Заменить потребовалось порядка девяти метров трубопровода. Еще семь метров заменила другая бригада, которая ремонтировала 150-мм трубу у дома № 129 по проспекту Народного ополчения. Там сварочные работы завершили в 6:20 утра.

Сейчас 99 зданий на Васильевском острове и 9 на юге города получают тепло и горячую воду в штатном режиме, заявили в «Теплосети».

Ремонт на Васильевском острове продолжался с утра субботы, когда во время планового объезда специалисты заметили парение. На Народного Ополчения трубу прорвало уже к вечеру.

© Фонтанка. Ру.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Форшмак от ФСИН: Таксисту не понравилось возить пьяного полковника
Семейная ипотека со льготами и без - что выгоднее
Коалиция не снабжала союзников в Сирии зенитными комплексами
Флаг россиян на открытии ОИ-2018 в Пхенчхане понесет волонтер
РФ уступила Белоруссии и Украине в рейтинге верховенства права
Снежный апокалипсис в Москве: фото пользователей соцсетей
Мелания Трамп отказалась фотографироваться с мужем
Летевший из России в Таиланд самолет вынужденно сел в Дели
Лидер КНДР покатался с женой на новом троллейбусе
Спорт
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча О еще одном потрясающем по накалу и скоростям матче в чемпионате Англии
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь