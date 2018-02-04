В Никитском ботаническом саду вывели новые сорта фруктов

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала доктор биологических наук, замдиректора по научной работе НБС национального научного центра РАН Наталья Багрикова.

По ее данным, в год ученые ботсада выводят на сортоиспытание и регистрацию от пяти до восьми новых сортов.

«В частности, в этом году получены, созданы и отправлены на регистрацию два сорта груши — “Дива” и “Красавица Тавриды”, сорт персика “Сарабуз”, сорт абрикоса “Боярин”, два сорта эфирно-масличных лекарственных растений — душицы и мирта обыкновенного. Выделенный сорт выдерживает морозы до 15 градусов. Отправлены на регистрацию также три сорта тюльпанов», — уточнила она.