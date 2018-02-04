Сибирские ученые «изолируют» детали термоядерного реактора

В него буквально выстреливает очень мелким порошком нужного химического состава импульсный газо-детонационный аппарат, за тысячную долю секунды покрывая поверхность. Микрочастицы в расплавленном состоянии ложатся тонким слоем, подобно краске.

Защитные и износостойкие покрытия, получаемые в результате, используются в самых разных областях: для упрочнения лопастей самолетов, восстановления изношенных деталей в нефтедобывающей промышленности и защиты металлов от коррозии в экстремальных условиях. И, как сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири», сегодня только эта технология позволяет нанести покрытие, отвечающее требованиям к оборудованию термоядерной энергетики.

«Существует масса задач, где требуется улучшать электроизоляцию, что особенно важно в условиях радиационной среды — то есть обширной атомной отрасли. Метод детонационного напыления позволяет это сделать, в кооперации с французскими коллегами мы разрабатываем некие “подушки”, на которых будет монтироваться ядро первой в мире термоядерной станции», — цитирует издание завлабораторией детонационных течений Института гидродинамики Владимира Ульяницкого.

Справка «РГ»