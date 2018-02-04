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20:59 (мск), источник: РИА Крым

В реках Крыма ожидается подъем воды на метр

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. Крымские спасатели объявили предупреждение в связи с подъемом уровня воды в крымских реках. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«по данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” во второй половине суток 4 февраля и первой половине суток 5 февраля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5 — 1,0 м без достижения опасных отметок», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности: не подходить к потоку рек, особое внимание уделить безопасности детей и пожилых людей.

На данный момент на полуострове действует штормовое предупреждение в связи со сложными погодными условиями. Синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер до 25 метров в секунду.

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