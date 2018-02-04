В реках Крыма ожидается подъем воды на метр

Источник: РИА "Новости"

«по данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” во второй половине суток 4 февраля и первой половине суток 5 февраля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0.5 — 1,0 м без достижения опасных отметок», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова соблюдать правила безопасности: не подходить к потоку рек, особое внимание уделить безопасности детей и пожилых людей.