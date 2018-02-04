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20:57 (мск), источник: РИА Крым

В троллейбусе и не только: крымчане напишут «Тотальный диктант» 14 апреля

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. Для крымчан — участников «Тотального диктанта» в этом году подготовили несколько площадок, одна из них — в троллейбусе, на высоте 752 метра над уровнем моря. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал куратор проекта в РК Антон Трофимов. Образовательная акция пройдет 14 апреля.

Источник: РИА "Новости"
«Мы договорились с “Крымтроллейбусом”. В прошлом году мы проводили совместную акцию по написанию диктанта прямо в троллейбусе на самой высшей точке европейской троллейбусной трассы. В этом году у нас там тоже будет площадка. С каждым годом у мы увеличиваем количество площадок, по одной-две добавляем»
Трофимов

Он также отметил, что организаторы хотели бы пригласить в Крым кого-то из известных актеров, чтобы надиктовать текст, но на это требуются средства.

«Мы предварительно говорили с московским штабом, чтобы они помогли нам посодействовать привезти кого-нибудь из актеров, но нужно оплатить и перелет, и проживание, и гонорар», — отметил он.

В этом году текстом международной акции грамотности «Тотальный диктант-2018» станет история Гузель Яхиной об одном дне жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге, которая войдет в новый роман писательницы «Дети мои». Столицей «Тотального диктанта», которая в 2018 году впервые определялась по итогам конкурса, стал Владивосток. Он опередил другие города в онлайн-голосовании, его выбрали почти 26 тысяч человек. Во Владивостоке будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция.

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