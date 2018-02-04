В троллейбусе и не только: крымчане напишут «Тотальный диктант» 14 апреля

«Мы договорились с “Крымтроллейбусом”. В прошлом году мы проводили совместную акцию по написанию диктанта прямо в троллейбусе на самой высшей точке европейской троллейбусной трассы. В этом году у нас там тоже будет площадка. С каждым годом у мы увеличиваем количество площадок, по одной-две добавляем»

Он также отметил, что организаторы хотели бы пригласить в Крым кого-то из известных актеров, чтобы надиктовать текст, но на это требуются средства.

«Мы предварительно говорили с московским штабом, чтобы они помогли нам посодействовать привезти кого-нибудь из актеров, но нужно оплатить и перелет, и проживание, и гонорар», — отметил он.