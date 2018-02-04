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19:24 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Циклон принесёт в Башкирию снегопады и потепление

В Башкирии под натиском циклона с запада начнут меняться погодные условия. Ожидается потепление, небольшой снегопад и слабая метель.

Источник: ГТРК Башкортостан

В первые дни предстоящей рабочей недели метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег, слабую метель. Температура воздуха ночью составит от -7 до -22 градусов, днем -2,-7, местами до -12 градусов.

Как заявляет Росгидромет, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории Приволжского федерального округа ожидается на 1 градус выше нормы.

Нормой для столицы Башкирии является дневная температура — 8 градусов, ночная -18,6. Месячное количество осадков предполагается больше многолетнего количества — февральская норма для Уфы — 32 мм снега.

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