Циклон принесёт в Башкирию снегопады и потепление
В Башкирии под натиском циклона с запада начнут меняться погодные условия. Ожидается потепление, небольшой снегопад и слабая метель.
В Башкирии под натиском циклона с запада начнут меняться погодные условия. Ожидается потепление, небольшой снегопад и слабая метель.
В первые дни предстоящей рабочей недели метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег, слабую метель. Температура воздуха ночью составит от -7 до -22 градусов, днем -2,-7, местами до -12 градусов.
Как заявляет Росгидромет, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории Приволжского федерального округа ожидается на 1 градус выше нормы.
Нормой для столицы Башкирии является дневная температура — 8 градусов, ночная -18,6. Месячное количество осадков предполагается больше многолетнего количества — февральская норма для Уфы — 32 мм снега.