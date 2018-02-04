Циклон принесёт в Башкирию снегопады и потепление

Источник: ГТРК Башкортостан

В первые дни предстоящей рабочей недели метеорологи обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег, слабую метель. Температура воздуха ночью составит от -7 до -22 градусов, днем -2,-7, местами до -12 градусов.

Как заявляет Росгидромет, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории Приволжского федерального округа ожидается на 1 градус выше нормы.