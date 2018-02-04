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19:14 (мск), источник: Om1.ru

Рабочая неделя в Омске начнется со снега и изморози

Синоптики прогнозируют потепление.

Источник: Om1.ru

Завтра, 5 февраля в Омске будет −12…−17. Омичам обещают, что понедельник пройдет без осадков, но будет изморозь. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 2−7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти.

А во вторник 6 февраля станет теплее. Ночью столбик термометра покажет −22…−27, а днем температура повысится до −8…−13 градусов ниже ноля. Местами пройдет небольшой снег, ожидается изморозь. Ветер поменяет свое направление — северо-восточный со скоростью 2−7 м/с.

В среду 7 февраля ночью будет −13…−18. Днем синоптики прогнозируют -8. Местами пройдет небольшой снег.

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