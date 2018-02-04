Рабочая неделя в Омске начнется со снега и изморози
Синоптики прогнозируют потепление.
Синоптики прогнозируют потепление.
Завтра, 5 февраля в Омске будет −12…−17. Омичам обещают, что понедельник пройдет без осадков, но будет изморозь. Ветер восточный,
А во вторник 6 февраля станет теплее. Ночью столбик термометра покажет −22…−27, а днем температура повысится до −8…−13 градусов ниже ноля. Местами пройдет небольшой снег, ожидается изморозь. Ветер поменяет свое направление —
В среду 7 февраля ночью будет −13…−18. Днем синоптики прогнозируют -8. Местами пройдет небольшой снег.