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20:18 (мск), источник: Фонтанка

Неделя в Петербурге будет морозной и снежной

Снег, мороз и гололед обещают синоптики Северной столице в ближайшие семь дней. А к концу недели, по их прогнозу, петербуржцы увидят солнце.

Как сообщают в Гидрометцентре, в ночь на 5 февраля в городе похолодает до минус 9, а местами и до минус 10 градусов. Уверенные минус 9 по ночам будут всю неделю, а в среду, 7 февраля, и в субботу, 10-го, похолодает ещё на несколько градусов. Ночные заморозки смягчатся днём: температура будет колебаться в районе −5…−7 градусов. При этом Петербургу обещают снег — временами, но регулярно. До конца недели прогнозируют облачность, умеренный ветер и скользкие дороги. В субботу можно ждать прояснений и солнца.

Заморозки в минус 12 — 14 градусов ночью и дневное потепление — это для Петербурга близкая к норме температура, объяснял «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов. Таким же близким к норме будет и весь февраль.

© Фонтанка. Ру.

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