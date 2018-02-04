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19:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

Футболисты сборной России исполнили мечту 3-летнего пермяка, больного раком

Мальчику подарили футбольный мяч.

Источник: Российский футбольный союз

Игроки футбольной сборной России исполнили желания двух маленьких мальчиков во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Трёхлетнему Саше Л. из Перми национальная команда подарила официальный мяч Чемпионата мира по футболу: именно такими мячами будут играть на предстоящем этим летом в нашей стране турнире. Маленький пермяк сейчас проходит лечение в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва в Москве, где он перенёс сложную операцию в связи с опухолью головного мозга. Подарок в больницу ему принесла мама.

«Когда Сашка дома гонял простые резиновые мячики, папа ему постоянно говорил: «Саша, мужики такие мячи не пинают. Футболисты должны заниматься нормальными мячами». А мы видели, что ему нравилось пинать. И не просто маленькие — он уже тянулся к большим мячам. Саша очень обрадовался подаркам. Он ногами уже шевелит, потому что понимает, что такое мяч и что надо с ним делать, — приводит слова мамы мальчика Светланы официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Также подарок от футболистов сборной России получил четырёхлетний Дима Б. из посёлка Большие Леуши (ХМАО), который болен лимфомой Ходжкина. Ему вручили электромобиль.

Как отмечает в РФС, эти подарки мальчикам сделали в рамках новогоднего проекта «Детские мечты». В конце прошлого года юные болельщики российской национальной команды (в возрасте до 14 лет) могли прислать письмо или видеообращение, в которых рассказывали про свои семьи и мечты. Игроки сборной начали исполнять желания детей со всей страны в конце декабря 2017 года. Всего по итогам конкурса 11 футболистов национальной команды реализуют 121 мечту юных болельщиков со всей страны.

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