Футболисты сборной России исполнили мечту 3-летнего пермяка, больного раком

Источник: Российский футбольный союз

Игроки футбольной сборной России исполнили желания двух маленьких мальчиков во Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Трёхлетнему Саше Л. из Перми национальная команда подарила официальный мяч Чемпионата мира по футболу: именно такими мячами будут играть на предстоящем этим летом в нашей стране турнире. Маленький пермяк сейчас проходит лечение в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва в Москве, где он перенёс сложную операцию в связи с опухолью головного мозга. Подарок в больницу ему принесла мама.

«Когда Сашка дома гонял простые резиновые мячики, папа ему постоянно говорил: «Саша, мужики такие мячи не пинают. Футболисты должны заниматься нормальными мячами». А мы видели, что ему нравилось пинать. И не просто маленькие — он уже тянулся к большим мячам. Саша очень обрадовался подаркам. Он ногами уже шевелит, потому что понимает, что такое мяч и что надо с ним делать, — приводит слова мамы мальчика Светланы официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Также подарок от футболистов сборной России получил четырёхлетний Дима Б. из посёлка Большие Леуши (ХМАО), который болен лимфомой Ходжкина. Ему вручили электромобиль.