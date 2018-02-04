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20:58 (мск), источник: РИА Крым

Пешеходные туры по Крыму: с чего стоит начать новичку

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости Крым. Крымские горы оптимальны для новичков и идеально подходят для опытных туристов, считает гид по Крыму Антон Шкурин. Здесь одинаково интересно будет всем поклонникам пешего туризма, утверждает он и предупреждает: знакомство с горами нужно начинать с правильных маршрутов.

Источник: РИА "Новости"

«Крымские горы уникальны тем, что в них может смело и новичок отправляться: они коварные по-своему, но они нежные. В качестве первого опыта они подходят идеально. Ходят в горы те, кто, может, хочет получить ответы на вопросы, познать себя. Потому этот процесс подъема в горы сравним с процессом познания себя», — рассказал он в эфире «Спутник в Крыму».

Для того, чтобы понять, твоя это стихия или же окончательно убедиться, что горы тебе не по плечу, достаточно однодневного похода налегке, отмечает эксперт.

«Я бы рекомендовал сходить в однодневный поход, без снаряжения, с перекусом в горах. Скажем, в 10 утра стартанули и в шесть вечера спустились. Мы практикуем такое для тех, кто сомневается, и тех, кто хочет попробовать»
Шкурин

Однако эксперт считает, что все-таки оптимальная продолжительность похода для начинающих туристов — четыре дня. Этого времени достаточно, чтобы «уйти» в природу, многое увидеть и не устать.

«Это хороший промежуток времени для того, чтобы еще не устал организм, чтобы не совсем одичать. Опытным путем проверено: четыре дня — оптимальное время», — заверил он.

В качестве маршрутов Антон Шкурин рекомендует новичкам восточный Крым и Долгоруковскую яйлу.

«Несложные маршруты — это весь восток Крыма, где горы невелики и невысоки, простенькие маршруты с заходами на Меганом, Караул-Оба. Там очень красиво, единственная проблема с водой. Ее там нет, и проходится воду с собой носить. Очень люблю заводить новичков на Долгоруковскую яйлу, потому что она достаточно проста в плане подъема и спуска. И она так расположена, что если зайти на какую-нибудь вершину на Долгоруковке, то с нее открывается вид практически на все окрестные горы. Плюс, спуститься можно ближе к Демереджи. И до моря недалеко: сесть на троллейбус, 15 минут проехать, и вот уже можно попасть на море и смыть с себя усталость», — рассказывает гид.

Для тех начинающих, кто готов потратить на поход больше сил и энергии, Антон Шкурин советует начать знакомство с Крымом с Большого каньона.

«Это сразу большое впечатление, причем оно еще усиливается тем, что по Большому каньону водят простые экскурсии (их набирают, как правило, на побережье, поводили людей часик-два, дошли к ваннам молодости и уехали). И когда ведешь группу с рюкзаками, люди смотрят и думают, а где же уединение в природе? А ты их часа через четыре поднимаешь на грот “Коровий”, можно и выше уйти, где водопад “Весенний”, а потом еще уйти на Ай-Петри, спуститься по Таракташу. Все это производит неизгладимое впечатление. Там есть все: и реки, и озера горные, и вершины, и всеми любимая Ай-Петри и спуск по Таракташу, это очень красивая тропа», — поясняет Шкурин.

Однако, в основном, такие походы популярны в теплое время года. Зимой, по словам гида, собрать группу сложнее. Хотя по красоте зимние горы в Крыму ничуть не уступают летним. Шкурин советует отправляться в походы по зимнему Крыму не только за уникальными снимками, но и за невероятными ощущениями.

«В разное время года горы по-разному красивы. В Крыму это особенно чувствуется: побывав в зиме, ты можешь спуститься в лето. И это можно ощутить в любой зимний месяц. Например, поднимешься на Эклизи-бурун (самая высокая вершина плато Чатыр-Даг — ред.) в полные снега, бродишь по сугробам, а потом спускаешься и попадаешь в лето. Купаться можно! Особенно после того, как организм дошел до пика, он с удовольствием воспринимает купания в море после зимы вверху, даже если на улице +15. Я бы рекомендовал никому не бояться и пробовать ходить по зиме», — отмечает он.

Кроме того, зимнее время можно посвятить спелеотурам. Как правило, по словам Шкурина, организаторы устраивают их с привязкой к турбазе.

«Погода в пещере всегда одинаковая. Очень хорошо подходит Чатыр-Даг, нижнее плато, с турбазой Точка и Караби-яйла (самая восточная из больших яйл Крыма — ред.) с метеостанцией, которая одновременно и турбаза. Пещеры и там, и там очень красивые», — подчеркнул он.

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