В аэропорту Кишинева задержаны 4 рейса и еще 2 аннулированы
КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Сразу четыре авиарейса задержаны и еще два отменены в Международном аэропорту Кишинева.
КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Сразу четыре авиарейса задержаны и еще два отменены в Международном аэропорту Кишинева.
Непогода в Москве внесла коррективы в расписание полетов. Так, согласно данным онлайн табло, на 40 минут опоздает самолет, следующий рейсом 9U172/S74537
Как отмечается на сайте МЧС Москвы, объявленное ранее штормовое предупреждение действует до конца текущих суток.
Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует: гражданам, на период действия штормового предупреждения, избегать нахождение под слабоукрепленными конструкциями, деревьями, конструкциями линий электропередачи.
Кроме того, на 40 минут задерживается посадка рейса 9U892/IG9892 из Рима. С опозданием прибывает и самолет из Турции, следующий рейсом TK 271. Вместо 20.30 он прилетит в 21.25.