В аэропорту Кишинева задержаны 4 рейса и еще 2 аннулированы

Источник: Sputnik.md

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Из-за снегопада, который обрушился на Центральный федеральный округ России, аннулирован рейс SU1844 из Москвы, который должен был прибыть в столицу Молдовы в 00.40. Из-за этого из Кишинева отменен обратный рейс, намеченный на 01.40.

Непогода в Москве внесла коррективы в расписание полетов. Так, согласно данным онлайн табло, на 40 минут опоздает самолет, следующий рейсом 9U172/S74537 Москва-Кишинева.

Как отмечается на сайте МЧС Москвы, объявленное ранее штормовое предупреждение действует до конца текущих суток.

Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует: гражданам, на период действия штормового предупреждения, избегать нахождение под слабоукрепленными конструкциями, деревьями, конструкциями линий электропередачи.