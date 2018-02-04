Необычный «водитель» автомобиля стал поводом для шуток среди южноуральцев

Собака, занявшая место водителя в припаркованном автомобиле, стала поводом для шуток среди жителей Магнитогорска, фотографией горожане поделились в соцсети.

Автор снимка пояснил, что сделал фото рядом с торговым центром на улице Советской.

«Красавчик!!! Побольше бы таких водителей, меньше бы тявкали друг на друга!», — написал в комментариях один из участников обсуждения.

«Один из адекватнейших водителей на дорогах Магнитки», — добавил другой южноуралец.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что пёс способен справиться с охраной автомобиля гораздо лучше любой сигнализации.

«И машину закрывать не обязательно», — написал один из пользователей соцсети.

«Круче любого хана, кара, и аллигатора вместе взятых! А его можно научить системе автозапуска?!», — в шутку поинтересовался другой участник обсуждения.

«Сигнализация последнего поколения, с функцией распознавания свой-чужой», — развил тему ещё один житель города.