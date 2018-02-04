Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Школьница случайно устроила стрельбу и ранила нескольких человек
Тест: угадайте город по достопримечательности
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Что чувствовал школьник, который не спал 11 суток подрядДвое американских старшеклассников решили исследовать, сколько времени без сна способен выдержать человек
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Новый танк «Прорыв» поступит на вооружение в ближайшие месяцы
Генсек НАТО о России: Непредсказуемая ситуация
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
10Турецкая операция в районе сирийского Африна
21:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Необычный «водитель» автомобиля стал поводом для шуток среди южноуральцев

Фотографией в соцсети поделились жители Магнитогорска.

Собака, занявшая место водителя в припаркованном автомобиле, стала поводом для шуток среди жителей Магнитогорска, фотографией горожане поделились в соцсети.

Автор снимка пояснил, что сделал фото рядом с торговым центром на улице Советской.

«Красавчик!!! Побольше бы таких водителей, меньше бы тявкали друг на друга!», — написал в комментариях один из участников обсуждения.

«Один из адекватнейших водителей на дорогах Магнитки», — добавил другой южноуралец.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что пёс способен справиться с охраной автомобиля гораздо лучше любой сигнализации.

«И машину закрывать не обязательно», — написал один из пользователей соцсети.

«Круче любого хана, кара, и аллигатора вместе взятых! А его можно научить системе автозапуска?!», — в шутку поинтересовался другой участник обсуждения.

«Сигнализация последнего поколения, с функцией распознавания свой-чужой», — развил тему ещё один житель города.

Отметим, что южноуральские водители нередко делятся фотографиями необычных встреч на дорогах: так задняя часть дорожной спецмашины напомнила пользователям Сети персонажа фильмов о гигантских роботах.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Инъекция смерти. Пенсионерка скончалась после экспериментального укола для сердца
Коалиция не снабжала союзников в Сирии зенитными комплексами
Флаг россиян на открытии ОИ-2018 в Пхенчхане понесет волонтер
РФ уступила Белоруссии и Украине в рейтинге верховенства права
Снежный апокалипсис в Москве: фото пользователей соцсетей
Мелания Трамп отказалась фотографироваться с мужем
Летевший из России в Таиланд самолет вынужденно сел в Дели
Лидер КНДР покатался с женой на новом троллейбусе
Спорт
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча О еще одном потрясающем по накалу и скоростям матче в чемпионате Англии
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь