Необычный «водитель» автомобиля стал поводом для шуток среди южноуральцев
Фотографией в соцсети поделились жители Магнитогорска.
Фотографией в соцсети поделились жители Магнитогорска.
Собака, занявшая место водителя в припаркованном автомобиле, стала поводом для шуток среди жителей Магнитогорска, фотографией горожане поделились в соцсети.
Автор снимка пояснил, что сделал фото рядом с торговым центром на улице Советской.
«Красавчик!!! Побольше бы таких водителей, меньше бы тявкали друг на друга!», — написал в комментариях один из участников обсуждения.
«Один из адекватнейших водителей на дорогах Магнитки», — добавил другой южноуралец.
Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что пёс способен справиться с охраной автомобиля гораздо лучше любой сигнализации.
«И машину закрывать не обязательно», — написал один из пользователей соцсети.
«Круче любого хана, кара, и аллигатора вместе взятых! А его можно научить системе автозапуска?!», — в шутку поинтересовался другой участник обсуждения.
«Сигнализация последнего поколения, с функцией распознавания свой-чужой», — развил тему ещё один житель города.
Отметим, что южноуральские водители нередко делятся фотографиями необычных встреч на дорогах: так задняя часть дорожной спецмашины напомнила пользователям Сети персонажа фильмов о гигантских роботах.