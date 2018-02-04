Пропавшую без вести 16-летнюю девушку нашли в Алматинской области
Сотрудники полиции нашли без вести пропавшую 16-летнюю девушку в Алматинской области, сообщает «Дорожный патруль».
Сотрудники полиции нашли без вести пропавшую 16-летнюю девушку в Алматинской области, сообщает «Дорожный патруль».
Напомним, несовершеннолетняя девушка ушла из дома в районе ГРЭС 28 января.
На поиски пропавшей были задействованы 18 сотрудников из числа ювенальной полиции МПС и ОКП Илийского РУВД.
Нашли девушку 4 февраля около 15.50 сотрудники ювенальной полиции капитан Бахыт Курманбеков, лейтенант Нурлан Алибек и ОКП Илийского РУВД майор Канат Шыныбаев.