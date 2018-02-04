Мосгортранс советует москвичам отказаться от личного автотранспорта в понедельник утром

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мосгортранс рекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок на личном транспорте утром в понедельник. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Twitter.

Настоятельно рекомендуем автомобилистам с утра завтра не пользоваться личным транспортом. Сейчас и всю ночь мы будем готовить инфраструктуру городского транспорта и подвижной состав, чтобы вы с утра смогли доехать вовремя. Мосгортранс

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В ведомстве отметили, что городской транспорт Москвы справляется с перевозками пассажиров и работает в штатном режиме.

Снегопад, обрушившийся на Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжаются осадки.

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4—5 февраля , население предупреждают о метели и снежных заносах.