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21:24 (мск), источник: ТАСС

Мосгортранс советует москвичам отказаться от личного автотранспорта в понедельник утром

В ведомстве отметили, что городской транспорт справляется с перевозками пассажиров и работает в штатном режиме.

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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Мосгортранс рекомендовал автолюбителям воздержаться от поездок на личном транспорте утром в понедельник. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Twitter.

Настоятельно рекомендуем автомобилистам с утра завтра не пользоваться личным транспортом. Сейчас и всю ночь мы будем готовить инфраструктуру городского транспорта и подвижной состав, чтобы вы с утра смогли доехать вовремя.
Мосгортранс
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В ведомстве отметили, что городской транспорт Москвы справляется с перевозками пассажиров и работает в штатном режиме.

Снегопад, обрушившийся на Московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжаются осадки.

Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4—5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве 4 февраля составит от минус 7 до минус 2 градусов, к вечеру мороз усилится до минус 12 градусов, в Подмосковье столбик термометра опустится до минус 8 градусов.

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