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22:24 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Департамент образования установил свободный график посещения столичных школ 5 февраля из-за непогоды

Департамент образования Москвы установил свободный график посещения школ 5 февраля из-за непогоды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента.

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Источник: Агентство «Москва»
В связи с неблагоприятными погодными условиями, департамент образования города Москвы информирует, что 5 февраля в школах города устанавливается свободный график посещения. Родители учащихся и воспитанников вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.
Пресс-служба департамента образования Москвы

По его словам, при этом все образовательные учреждения города работают в обычном режиме. Для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.

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Источник: Агентство «Москва»
Источник: Агентство «Москва»
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