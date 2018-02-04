Департамент образования установил свободный график посещения столичных школ 5 февраля из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями, департамент образования города Москвы информирует, что 5 февраля в школах города устанавливается свободный график посещения. Родители учащихся и воспитанников вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.

По его словам, при этом все образовательные учреждения города работают в обычном режиме. Для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме.