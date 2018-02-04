Московским школьникам разрешили не приходить в школу из-за снегопада

«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», — написал Собянин в Twitter .

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3—4 февраля . По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 960 тысяч кубометров снега.