Московским школьникам разрешили не приходить в школу из-за снегопада
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом посещение школ объявлено свободным.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом посещение школ объявлено свободным.
«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», — написал Собянин в Twitter.
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