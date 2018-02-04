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22:43 (мск), источник: РИА Новости

Московским школьникам разрешили не приходить в школу из-за снегопада

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом посещение школ объявлено свободным.

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Источник: РИА Новости

«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», — написал Собянин в Twitter.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3—4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 960 тысяч кубометров снега.

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