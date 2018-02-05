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10:33 (мск), источник: Интерфакс

Научные познания россиян оставили желать лучшего

Лишь 2,3% россиян правильно ответили на тесты из программы средней школы, выяснили в «Левада-Центре».

Источник: Reuters

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Только 2,3% россиян правильно ответили на все семь тестов из разных областей науки, взятых из программы средней школы, выяснили в «Левада-Центре».

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Как показал опрос на тему научной грамотности, 7,2% респондентов дали правильные ответы на шесть тестов. 4−5 тестов прошли 30,5%, 0−3 теста — более половины (59,9%) опрошенных. Вместе с тем за девять лет (с 2009 года) среднее количество успешно пройденных тестов чуть повысилось — с 3,9 до 4,0 (из семи).

В ходе исследования, проведенного среди 1612 респондентов по репрезентативной выборке взрослого населения, социологи предложили определить, ложными или верными являются следующие научные утверждения:

«Континенты движутся уже миллионы лет и будут продолжать двигаться в будущем» (правильный ответ о том, что это верно, дали 70% отвечавших, неправильный — 9%);

«Электрон меньше, чем атом» (суждение верное, правильно ответили 55% против 16%);

«Вся радиация создана человеком» (ложное суждение, 44% против 40%);

«Пол ребенка определяют гены отца» (верное утверждение, 36% против 35%);

«Антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы» (ложное, 34% против 46%);

«Лазер работает, фокусируя звуковые волны» (ложное, 32% против 30%);

«Обычные растения — картофель, помидоры и т. п. — не содержат генов, а генетически модифицированные растения — содержат» (ложное, 30% против 42%).

Социологи также сравнили долю правильных ответов россиян с показателями жителей 40 других стран, в которых проводилось подобное тестирование, и выяснили, что наши соотечественники отличились лишь хорошим знанием строения атома — 4-е место.

По остальным тестам картина менее радужная: по знанию действия антибиотиков — 24-е место, природы лазерных лучей — 27-е, теории радиоактивности — 28-е, теории континентального дрейфа — 34-е.

Самый худший результат россияне показали в знании генетики человека — предпоследнее, 39-е место.

Между тем тестирование показало отличные знания шведов: они заняли 1-е место по количеству правильных ответов на тест про антибиотики (78%), про лазер (67%) и про радиацию (80%). За ними следуют датчане: на вопрос про континенты правильно ответили 95%, про генетику — 81%. Лучшими в знании строения атома стали венгры — 61%.

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Участников исследования также попросили определиться со своим отношениям к астрологии. Так, 24% россиян считают ее псевдонаукой, 34% воспринимают как научную область знаний. По данному показателю Россия оказалась на 15 месте среди 34 стран, проводивших опрос. Для сравнения: в США астрологию не считают наукой 65% опрошенных, и лишь 5% думаю об обратном. А вот в Румынии отношение к астрологии противоположное: 7% относят ее к ненаучной области, 46% — к научной.

Как отмечает социолог «Левада-Центра» Ольга Шувалова, «во всех странах из бывшего социалистического лагеря доля сторонников “научности” астрологии в 2−3 и более раз превышала долю ее противников».

8 февраля отмечается День российской науки. Этот праздник был установлен в 1999 году в ознаменование учреждения в России в этот день в 1724 году Академии наук.

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