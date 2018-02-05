В Краснодаре закрыли на ремонт участок улицы Тургенева

Участок от Бабушкина до Гагарина перекрыли еще накануне, но первый час пик выпал на утренние часы понедельника. Пока движение на пересечении улиц Тургенева и Красных Партизан возможно по одной полосе в сторону центра и по двум — на выезд из города, но только до 26 февраля. Потом кольцо полностью встанет на ремонт, но будет открыт отремонтированный участок до пересечения с Бабушкина.