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10:32 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре закрыли на ремонт участок улицы Тургенева

Первый рабочий день без тургеневского кольца начался 5 февраля.

Источник: Кубань 24

Участок от Бабушкина до Гагарина перекрыли еще накануне, но первый час пик выпал на утренние часы понедельника. Пока движение на пересечении улиц Тургенева и Красных Партизан возможно по одной полосе в сторону центра и по двум — на выезд из города, но только до 26 февраля. Потом кольцо полностью встанет на ремонт, но будет открыт отремонтированный участок до пересечения с Бабушкина.

Откорректируют маршрут автобусы № 4 и 14 и 38-я маршрутка. На прилегающих улицах соответственно изменена схема движения и установлены знаки, запрещающие проезд к Тургенева.

Подробную схему временного движения транспорта можно изучить на сайте мэрии Краснодара.

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