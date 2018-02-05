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10:48 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцев ждут 15-градусные морозы и снег

В Воронеже начавшаяся рабочая неделя обещает быть довольно холодной. При этом, согласно прогнозам синоптиков, возможны осадки.

Источник: 36on.ru

Так, утром во вторник ожидается около 15 градусов мороза, небольшой снег. В дневные часы потеплеет до -10°C, осадки продолжатся. К вечеру вновь станет холоднее — около -11°C и по-прежнему небольшой снег.

В ночь со вторника на среду температура будет держаться на том же уровне, утром потеплеет до -9°C, вновь небольшой снег. Днем и вечером также снег, температура заметно повысится — до 4 градусов мороза.

Ночь четверга обещает быть гораздо теплее предыдущих — около -6°C, пасмурно, но без осадков. К утру вновь станет холоднее на 1−2 градуса, осадков по-прежнему не ожидается. Днем и вечером — от 3 до 5 градусов ниже нуля, пасмурно.

В пятницу в ночные часы столбик термометра покажет 4 градуса мороза. Утром — около -3°C, а днем уже около -1°C. Пасмурно, без осадков. Не ожидается похолодания и к вечеру — температура будет держаться на уровне 3−4 градусов ниже нуля.

Похожая погода сохранится и в выходные. Подробный прогноз погоды на ближайшие субботу и воскресенье будет опубликован на портале 36on.ru в пятницу, 9 февраля.

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