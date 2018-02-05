Операция «Снегоход» пройдет с 5 февраля по 5 марта в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Основные задачи операции «Снегоход»: выявление незарегистрированных внедорожных мототранспортных средств — снегоходов, снегоболотоходов, мотовездеходов и других, техники не прошедшей техосмотр, а также лиц, управляющих внедорожными мототранспортными средствами, без права управления.

Мероприятия будут проводиться в местах наиболее вероятного использования внедорожных мототранспортных средств: спортивные и туристические базы, акватории Горьковского водохранилища, рек Ока и Волга, охотхозяйства.



В настоящее время в инспекции Гостехнадзора Нижегородской области зарегистрировано 3 670 единиц внедорожных мототранспортных средств.