Александр и Николай Лукашенко вместе сыграли в хоккей и победили швейцарских ветеранов
Команда президента Беларуси обыграла ветеранов хоккея Швейцарии со счетом 11:4.
Команда президента Беларуси обыграла ветеранов хоккея Швейцарии со счетом 11:4.
Поединок между командой президента Беларуси и ветеранами швейцарского хоккея прошел в Минске на льду «Чижовка-Арены» 4 февраля.
В команде президента играл не только сам Александр Лукашенко, но и его сын Николай, передает belta.by. Нередко отец и сын выходили на лед одновременно.
Президентская команда разгромила швейцарцев со счетом 11:4, причем одну из шайб забил Николай Лукашенко. Александр Лукашенко отметился несколькими результативными передачами.
По итогам матча лучшие игроки получили призы. У белорусов ими стали Александр Рядинский и Владимир Цыплаков, а у швейцарцев — Олмо Тараньоли и Бруно Штек. Ветераны хоккея швейцарии сказали, что ждут президентскую команду в гости на ответный матч.