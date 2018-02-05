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10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Александр и Николай Лукашенко вместе сыграли в хоккей и победили швейцарских ветеранов

Команда президента Беларуси обыграла ветеранов хоккея Швейцарии со счетом 11:4.

Источник: president.gov.by

Поединок между командой президента Беларуси и ветеранами швейцарского хоккея прошел в Минске на льду «Чижовка-Арены» 4 февраля.

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В команде президента играл не только сам Александр Лукашенко, но и его сын Николай, передает belta.by. Нередко отец и сын выходили на лед одновременно.

Президентская команда разгромила швейцарцев со счетом 11:4, причем одну из шайб забил Николай Лукашенко. Александр Лукашенко отметился несколькими результативными передачами.

По итогам матча лучшие игроки получили призы. У белорусов ими стали Александр Рядинский и Владимир Цыплаков, а у швейцарцев — Олмо Тараньоли и Бруно Штек. Ветераны хоккея швейцарии сказали, что ждут президентскую команду в гости на ответный матч.

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