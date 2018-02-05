Свыше 100 рейсов задержали в московских аэропортах

Всего за сутки из-за непогоды в Москве не смогли приземлиться 25 самолетов. «На запасные аэродромы по решению командиров из Домодедово ушли 12 самолетов, столько же — из Шереметьево и один — из Внуково», — сказал он.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание» в настоящее время в московских аэропортах задержано свыше 100 рейсов. В частности, в Шереметьево задержано 54 рейса, еще 45 рейсов задержано и шесть отменено в Домодедово, а также три рейса задержано и четыре отменено — во Внуково.