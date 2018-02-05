Свыше 100 рейсов задержали в московских аэропортах
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — В московских аэропортах утром в понедельник
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — В московских аэропортах утром в понедельник
Ближе к утру снегопад возобновился, аэродромные службы вновь переведены в усиленный режим работы и возобновили активную фазу профилактических работ на аэродромах. Это провоцирует многочисленные краткосрочные задержки рейсов и сбои в расписании.
Всего за сутки
По данным сервиса «Яндекс. Расписание» в настоящее время в московских аэропортах задержано свыше 100 рейсов. В частности, в Шереметьево задержано 54 рейса, еще 45 рейсов задержано и шесть отменено в Домодедово, а также три рейса задержано и четыре отменено — во Внуково.