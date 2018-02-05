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10:37 (мск), источник: Интерфакс

Свыше 100 рейсов задержали в московских аэропортах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — В московских аэропортах утром в понедельник из-за непогоды возобновились задержки рейсов, свыше 100 самолетов уже не укладываются в расписание.

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Источник: РИА "Новости"
Ближе к утру снегопад возобновился, аэродромные службы вновь переведены в усиленный режим работы и возобновили активную фазу профилактических работ на аэродромах. Это провоцирует многочисленные краткосрочные задержки рейсов и сбои в расписании.
Сотрудник авиадиспетчерских служб московской зоны
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Всего за сутки из-за непогоды в Москве не смогли приземлиться 25 самолетов. «На запасные аэродромы по решению командиров из Домодедово ушли 12 самолетов, столько же — из Шереметьево и один — из Внуково», — сказал он.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание» в настоящее время в московских аэропортах задержано свыше 100 рейсов. В частности, в Шереметьево задержано 54 рейса, еще 45 рейсов задержано и шесть отменено в Домодедово, а также три рейса задержано и четыре отменено — во Внуково.

В аэропортах Москвы из-за снегопада отменили десятки рейсов
Во время загрузки произошла ошибка.
09:12 (мск)© Ньюстюб
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