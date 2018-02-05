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10:40 (мск), источник: Новости Воронежа

В феврале Дворец Ольденбургских под Воронежем закроют для посещения

Там будут проводить плановые работы.

Источник: Новости Воронежа

В феврале 2018 года Дворец Ольденбургских закроют для посетителей. Об этом сообщили в официальной группе популярного туристического объекта.

Поясняется, что в здании будут проводить плановые работы. Правда, желающие смогут посетить Свитский корпус — он продолжит работу по средам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00, а по четвергам — с 11:00 до 20:00.

Воронежцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, что архитектурно-парковый ансамбль Ольденбургских в Рамони — единственный дворцовый комплекс в Центральном Черноземье, связанный с династией Романовых. Его владелица — принцесса Евгения Ольденбургская была внучкой Николая I и племянницей Александра II.

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