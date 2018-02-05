Панов предложил нижегородцам жаловаться на неубранный снег через соцсети
Каждый оставивший жалобу получит официальный ответ с фото.
Каждый оставивший жалобу получит официальный ответ с фото.
Глава города Владимир Панов предложил нижегородцам жаловаться на неубранный снег через соцсети. Для этого в сети «Фейсбук» создана официальная группа администрации города «Антиснег — Нижний Новгород».
Ранее синоптики предупредили, что в начале февраля в Нижнем выпадет до 70% месячной нормы снега.
«Нижегородцы могут присылать адреса и фотографии как дорог, так тротуаров и дворов, качество уборки которых их не устраивает. Все сообщения будут в режиме онлайн передаваться ответственным за уборку территории организациям, а ответом станут фотоотчеты о проделанной работе», — отметил Владимир Панов.
В планах у администрации — создание общедоступного сайта, на котором можно будет наблюдать, где в данный момент в Нижнем Новгороде работает снегоуборочная техника.
Каждый оставивший жалобу получит официальный ответ с фото. А критерием оценки проведенной работы будет комментарий пользователя, опубликовавшего проблемную точку на карте города.