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10:43 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Панов предложил нижегородцам жаловаться на неубранный снег через соцсети

Каждый оставивший жалобу получит официальный ответ с фото.

Глава города Владимир Панов предложил нижегородцам жаловаться на неубранный снег через соцсети. Для этого в сети «Фейсбук» создана официальная группа администрации города «Антиснег — Нижний Новгород».

Ранее синоптики предупредили, что в начале февраля в Нижнем выпадет до 70% месячной нормы снега.

«Нижегородцы могут присылать адреса и фотографии как дорог, так тротуаров и дворов, качество уборки которых их не устраивает. Все сообщения будут в режиме онлайн передаваться ответственным за уборку территории организациям, а ответом станут фотоотчеты о проделанной работе», — отметил Владимир Панов.

В планах у администрации — создание общедоступного сайта, на котором можно будет наблюдать, где в данный момент в Нижнем Новгороде работает снегоуборочная техника.

Каждый оставивший жалобу получит официальный ответ с фото. А критерием оценки проведенной работы будет комментарий пользователя, опубликовавшего проблемную точку на карте города.

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